Календарь важной макростатистики и событий на неделю с 12 по 16 января

Наступающая неделя, в первую очередь, ознаменуется началом сезона отчетности компаний за IV квартал 2014 года. Это внесет коррективы в состояние фондового рынка.

Итак, в понедельник, 12 января, японский рынок будет закрыт по случаю национального праздника. В США об итогах своей деятельности отчитается горнодобывающий гигант Alcoa.

Вторник, 13 января, ознаменуется не только празднованием Старого Нового Года в России, но и, к примеру, выходом данных о платежном балансе в Японии. В Китае опубликуют статистику по торговому балансу, а также данные по экспорту и импорту за декабрь.

В Европе ждем важных данных из Великобритании: в 12.30 мск выйдет статистика по индексу потребительских цен за весь 2014 год и за декабрь. Также рынок ждет выхода данных по индексу закупочных цен производителей (также и за декабрь, и за весь год).

В США во вторник выйдут отчет об открытых в ноябре вакансиях (18.00 мск) и ежемесячный отчет об исполнении бюджета в декабре (22.00 мск).

Ожидается выход отчетности от гигантского трубопроводного концерна Kinder Morgan и от высокотехнологичной компании Linear Technology, входящей в индекс Nasdaq.

В среду 14 января в Азии будет довольно тихо, если не считать выхода годовых данных о ВВП Сингапура.

В Европе Франция и Италия выпустят свои национальные индексы потребительских цен за декабрь. Также рынки ждут сводных данных о промышленном производстве в еврозоне (13.00 мск).

Довольно крупный блок данных ожидается к выходу в США. В 15.00 здесь выйдет сборник цифр по ипотеке в стране (ставка по кредитам, индекс ипотечного рынка, индекс рефинансирования ипотеки и т. д.). Важнейшая цифра, характеризующая состояние экономики в целом, выйдет в 16.30 мск: индекс розничных продаж за декабрь. Также ждем данных о декабрьских ценах на экспорт и импорт. Традиционно по средам Америка публикует данные о запасах сырой нефти, дистиллятов и бензина.

С замиранием сердца инвесторы будут наблюдать за квартальной отчетностью двух крупнейших кредиторов — JP Morgan и Wells Fargo.

Четверг, 15 января, будет весьма богат на события, особенно в части корпоративной отчетности. Но начнем по порядку.

Азиатско-Тихоокеанский регион в основном ознаменуется выходом важных данных в Австралии. Здесь выйдет статистика по изменению занятости в декабре, обзор доли экономически активного населения, коэффициент безработицы в стране.

В Европе свой индекс потребительский цен за 2014 год продемонстрирует Испания. Еще одна важнейшая цифра — годовой ВВП Германии. И в 13.00 мск выйдет цифра по торговому балансу в еврозоне.

Россия порадует отчетом по валютным резервам ЦБ РФ.

В США выйдет базовый индекс цен производителей за декабрь, информация о заявках на пособие по безработице. Индекс занятости ФРС Филадельфии за январь покажет степень активности восстановления экономики.

И, наконец, с точки зрения корпоративной отчетности четверг станет самым урожайным днем за всю неделю. Итак, мы ждем отчетность за IV квартал от таких гигантов мирового рынка, как Bank of America, Blackrock, Citigroup, Fastenal, HDFC Bank, Intel, Lennar, People's United Financial, PPG Industries. Словом, корпорации и кредиторы на любой вкус, и каждая из них может круто развернуть фондовый рынок страны.

В пятницу 16 января в Европе ожидается выпуск данных по индексу потребительских цен в Германии за декабрь. Во Швейцарии выйдут в свет цифры по розничным продажам в ноябре. В целом по еврозоне в пятницу опубликуют ежегодный индекс потребительских цен за год и за декабрь.

В США обнародуют годовой и декабрьский базовые индексы потребительских цен, Мичиганский Университет выпустит январский индекс настроения потребителей.