Еженедельный дайджест 5-9 января: каков 2015 по мнению аналитиков; снижающийся рубль; акции "Башнефти"
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 5-9 января: каков 2015 по мнению аналитиков; снижающийся рубль; акции "Башнефти"

9 января 2015, 13:59
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

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