Еженедельный дайджест 5-9 января: каков 2015 по мнению аналитиков; снижающийся рубль; акции "Башнефти"

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Новость недели: Экономика и бизнес России в 2015 году, мнение аналитиков

Новости валютного рынка: обзор 9 января, прогноз на 2015 год



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Снижение нефти, инвестиции Китая в Латинскую Америку

