Еженедельный дайджест 5-9 января: каков 2015 по мнению аналитиков; снижающийся рубль; акции "Башнефти"

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Экономика и бизнес России в 2015 году, мнение аналитиков
- MQL5 Блоги: Трейдеры повысили оценку вероятности дефолта по гособлигациям России
- Коммерсант: Куда выведет кризис в 2015 году. Что думают эксперты о ставках, нефти и курсе доллара
- MQL5 Блоги: Билл Гросс: «Хорошие времена — в прошлом. 2015 будет ужасен».
- РИА: Каким видят 2015 год экономисты
- РБК: Силуанов пообещал доллар за 51 руб. в 2015 году
- Бизнес Онлайн: Михаил Хазин: «Осень 2008 года в мировой экономике затянется на многие годы»
- Швейцария Деловая: Moody’s дал прогноз, что ждет Россию в 2015 году
- InoPressa: Прогнозы на 2015: главное - "наблюдать за Путиным"
- Российская Газета: Всемирный Банк оценил риски низких цен на нефть для России
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Прогнозы на 2015 год от Степана Демуры
- Коммерсант: Деловые итоги 2014 года. О каких событиях в мире бизнеса больше всего писали российские СМИ в уходящем году
- Коммерсант: Экономические итоги 2014 года. О чем больше всего писали российские СМИ в уходящем году
Новости валютного рынка: обзор 9 января, прогноз на 2015 год
- Коммерсант: Почем рубль на завтра? Светлана Сухова собрала прогнозы развития российской экономики в 2015 году
- РИА Новости: Рубль перешел к коррекционному снижению, акции также в минусе
- MQL5 Блоги: Доллар и евро растут на торгах Московской биржи
- РБК: Биржевой курс евро вырос на 3 руб. и поднялся выше 73 руб.
- FXStreet: USD/JPY отступает от 120.00
- FXStreet: GBP/USD обновляет дневные максимумы
- Investing.com: Индекс доллара США держится вблизи 12-летнего максимума
- FXEmpire: Фундаментальный анализ курса EUR/USD на 9 января 2015 года, прогноз
Обзор ключевых событий этой
недели, аналитика: Снижение нефти, инвестиции Китая в Латинскую Америку
- Ведомости: Visa и МasterСard отключили Крым от расчетов по кредитным картам
- Investing.com: Нефть завершает снижением седьмую неделю подряд, Brent опустилась до $50,7 за баррель
- РБК: Сорос предложил усилить проблемы России за счет успехов экономики Украины
- РБК: При какой цене нефти выживет российская экономика
- Новая Газета: Деньги на воду. Всемерное урезание госрасходов — не
помеха гигантским вложениям российских госкорпораций в создание крупных
ГЭС дома и за рубежом
- Ведомости: Банк Англии оставил базовую ставку на уровне 0,5%
- Вести Экономика: Китай вложит $250 млрд в Латинскую Америку
- MQL5 Блоги: Рынок Австралии в 2015 году станет еще привлекательнее - прогноз
- РБК: Расследование РБК: кому выгоден запрет на ввоз медицинской техники
- Forbes: По следу биткоина: чем мировая криптовалюта обязана парализованному гению
Новости компаний: Поставки электроэнергии на Украину и в Крым, убытки Samsung, акции "Башнефти"
- Ведомости: Россия подписала контракт о поставках электроэнергии на Украину и с Украины в Крым
- Вести Экономика: Топ-10 крупнейших интернет-компаний в 2014 году
- Forbes: Кому санкции праздник: 7 российских производителей запрещенных продуктов
- РБК: «Система» завершила передачу акций «Башнефти» государству
- ВВС Русская служба: "Система" взыщет убытки с компании Урала Рахимова
- Ведомости: «Глонасс» стал акционерным обществом
- MQL5 Блоги: Samsung терпит убытки — доходы упали на треть
- Вести Экономика: Banco Santander разместил акции на рекордную сумму
- Forbes: 200 крупнейших частных компаний России — 2014: рейтинг Forbes
- BBC Русская служба: Apple вчинили иск из-за обновлений, забивающих память