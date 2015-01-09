Начало конца? Центральные банки «экстренно сбрасывают» евро

Глобальная экономика делает еще один удар по мировым резервным авуарам, евро упал на минимум более чем за десятилетие в третьем квартале, по данным Международного валютного фонда. Принадлежащая 18-ти государствам часть валютных авуаров снизилась до 22,6 процента, по данным, как минимум с 2002 года. Сейчас в евро Центральные банки всего мира держат на сумму, равную 1,4 триллиона долларов, а во втором квартале доля евро достигала $ 1,5 трлн. Доля доллара США увеличилась до $ 3.9 трлн., по сравнению с $ 3,8 трлн. И это самый большой рост в процентах с декабря 2011 года, при общей сумме в $ 6,2 млрд., и равняется 62,3 %.

"Это действительно большая новость", потому что отражает "экстренную продажу" евро, заявил по телефону Себастьян Гали, старший валютный стратег-аналитик Societe Generale SA в Нью-Йорке. "Потеря статуса иностранного резерва в краткосрочной перспективе это очень хорошо для рисковых активов в зоне евро, потому что это означает, что пара евро-доллар на самом деле торгуется все меньше. И это очень хорошо, конечно, для еврозоны, в плане инфляционных ожиданий и для держателей акций", пишет business.financialpost.com.

Еврозона замедляется, и направляется к глубокой депрессии. Франция отчаянно думает о продаже произведений искусства. Исландия отозвала заявку на вступление в ЕС. Производственные заказы вновь снизились. Молы ( в США) по всей стране закрываются.

Белый дом внедрят налог на топливо. Американский сенатор Берни Сандерс требует обнародовать тайный договор о Трансатлантической зоне свободной торговле между США и ЕС (TPP). Гарвардский архитекторы ObamaCare ( системы здравоохранения) возмущены тем, что они должны покупать страховку Obamacare.

Южная Корея утверждает, что у Северной Кореи есть ядерное оружие, которое может достать США. США обучает боевиков FSA бороться с Асадом, а не Исламским государством. Правительства понимают, что США снижает помощь Исламскому государству.

Будьте готовы к тому, что ситуация в экономике будет ухудшаться. Я думаю, что это только начало очень уродливого процесса финансового упадка, предупреждает X22Report.