Конец Nokia - Microsoft уничтожает бренд

Финский бренд попал под пресс унификации продуктов Microsoft. Об этом сообщил ресурс Geek on Gadgets. Предположения о том, что компания со временем откажется от бренда Nokia, появились сразу же после того, как она выкупила мобильный бизнес финской компании за 7 млрд 200 млн долл.

Наконец эти предположения подтвердились. Как отмечает РБК-ТВ, Microsoft полностью избавляется от использования бренда Nokia на своих устройствах. Пока останется только название Lumia (Lumia 830 и Lumia 730 стали последними смартфонами под маркой Nokia). Следующие устройства, скорее всего, будут называться Microsoft Lumia.



Как подчеркивает источник, отказ от бренда Nokia стал логичным продолжением грустной истории о том, как финская компания из лидера на рынке мобильных устройств превратилась в безымянное подразделение Microsoft, которое, к тому же, оказалось не особо нужно новому владельцу. Выкуп ее мобильного бизнеса проводил предыдущий гендиректор Microsoft Стив Боллмер. Новый глава компании Сатья Наделла, унаследовавший сделку, провел в Nokia крупные сокращения и тем самым нанес тяжелый удар по финской национальной гордости.