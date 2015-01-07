Раскрываем карты: Что на самом деле происходит с нефтью и долларом

Многие сетуют на якобы тайный сговор нефтяных держав с целью обвалить экономику России, другие ошибочно полагают, что коварные саудиты критично увеличили добычу, чтобы обвалить сланцевую промышленность в США. Всё это бред. Никто не увеличивал добычу настолько, чтобы она могла так повлиять на цену нефти за столь короткий срок. Взглянем правде в глаза - это могут сделать только США.



То, что мы видим последние пару месяцев - это резкий переход от коммодитизации рынка нефти к его полной финансиализации, когда спрос/предложение уже не играет определяющей роли в ценообразовании нефти. Будем реалистами: ОПЕК сейчас - это декоративная организация, от которой мало что зависит. США с лета 2011 года фактически контролируют весь рынок бумажной нефти. Именно тогда вступил в действие закон Додда-Франка, запрещающий производителям нефти ведение торговых операций вне постоянно ужесточающихся правил американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Но одновременно был снижен до минимума регуляторный надзор за слишком рискованными операциями американских финансовых компаний. Причем последний инструмент был задействован как раз осенью 2014 года, когда Комиссия разрешила американским компаниям в торговле фьючерсами на нефть не ограничиваться связанными только с ней финансовыми деривативами.



Фактически мы своими глазами наблюдаем рейдерский захват несколькими финансовыми компаниями всего мирового рынка бумажной нефти. Основные игроки теперь уже не специализированные нефтяные спекулянты, не страны-поставщики нефти, не ОПЕК, а JP Morgan, Citi, Goldman Sachs. И механизмы ценообразования теперь у них, а не у ОПЕК. Цены на нефть сейчас формируются за счет горизонтальных перетоков огромных масс ликвидных финансовых ресурсов между различными секторами финансового рынка, частью которого (причем весьма незначительной) является рынок бумажной нефти.



Все происходящее можно кратко охарактеризовать как "финансовый пылесос", когда через финансовые механизмы с помощью бумажной нефти осуществляется накачка доллара и проецирование кризиса на другие страны. Доллар начал резкий подъем как раз с того момента, когда начала падать нефть. Очевидно, что США предполагают, что капиталы побегут резко в доллар, но динамика не показывает резкого увеличения вложения в американские облигации. Страны-производители ждут, пока США выдохнется, однако само по себе это может произойти вовсе не скоро. Более того, США еще не получили нужный эффект от снижения цены на нефть (укрепление доллара это лишь средство, а не цель), поэтому её будут ронять и дальше. Тут как в лагерной поговорке "Умри ты сегодня, а я завтра".



До финиша при нынешнем раскладе дойдут немногие. Классические законы экономики для нефти уже не работают. Единственный выход из управляемого обвала: переформатирование ОПЕК в его нынешнем виде, уход от американских регуляторных правил и, самое главное, нужно перестать торговать нефтью в долларах, перейдя во взаиморасчетах на национальные валюты или юань. И, сдается мне, что вместо желаемого для США эффекта, они получат в итоге именно это, что и послужит началом переформатирования мировой экономики. Примерно это в августе предсказал Джим Вилли в своей статье.