Германия морально готовится к выходу Греции из зоны евро - СМИ

Немецкая пресса сегодня сообщает о том, что правительство Германии подтверждает намерение Греции выйти из еврозоны и готовится к этому — и морально, и экономически.

Таблоид Bild сообщает, что ведомство канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже рассматривает возможные варианты развития событий — в частности, если на внеочередных парламентских выборах 25 января победит лидер оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас. Если новое правительство Греции откажется от жесткой экономии и прекратит платить проценты и погашать госдолг (как планирует Ципрас), то власти ФРГ не окажут обещанную финпомощь стране — обещают 10 млрд евро.

Но есть другая сторона этого сценария. В случае, если дело все-таки дойдет до выхода Греции из еврозоны, банкам страны придется несладко — хлынут клиенты и понадобится опять просить помощь уже у Европейского банковского союза. Союзу придется помочь Греции и выделить несколько миллиардов евро.

Недавно журнал Spiegel писал, что Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле уверены, что выход Греции из совместного валютного пространства пройдет спокойно, страны справятся с этим. Хотя до этого правительство также сомневалось в этом.

Сейчас сложность для политиков и журналистов доставляют непонятки в законах — согласно документам ЕС, страна-участник союза не может выйти из еврозоны. - в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии заявил, что участие стран в еврозоне не подлежит отмене. И потому не понятно, как страна-участник ЕС может выйти из еврозоны и остаться членом Европейского Союза.