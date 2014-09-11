Как заработать не торгуя самому!

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Уважаемые трейдеры.
17 сентября 2014 года в 16:00 (по Москве) состоится авторский вебинар компании Univell Broker «Как заработать не торгуя самостоятельно». На вебинаре мы расскажем как можно зарабатывать используя сервис Автоматической торговли. Где вы узнаете как снизить до минимума риски при автоматической торговле и как сформировать оптимальный портфель торговых стратегий для получения максимальной прибыли.
Зарегистрироваться на вебинар можно на нашем сайте в разделе: "обучение" --> "вебинары".
Участие в вебинаре бесплатное.
17 сентября 2014 года в 16:00 (по Москве) состоится авторский вебинар компании Univell Broker «Как заработать не торгуя самостоятельно». На вебинаре мы расскажем как можно зарабатывать используя сервис Автоматической торговли. Где вы узнаете как снизить до минимума риски при автоматической торговле и как сформировать оптимальный портфель торговых стратегий для получения максимальной прибыли.
Зарегистрироваться на вебинар можно на нашем сайте в разделе: "обучение" --> "вебинары".
Участие в вебинаре бесплатное.