Трейдеры делают ставку на нефть за $20

Такие вот медвежьи настроения у трейдеров в эти дни. Вчера фьючерсы на нефть WTI упали ниже $50 за баррель.

Неудивительно, что искренний интерес (число открытых контрактов) при цене $50 на февральскую нефть WTI вырос до 22537 в прошлую пятницу с 193 контрактов в начале декабря. Число сделок на уровне $45 выросло с 8 до 36113, а на уровне $40 за баррель — вместо 1 сделки теперь 9864.

Но вот, где начинается самое интересное.



Сделки на уровне $30 открыли 2127 трейдеров (вместо 34 в прошлом году), а при цене $30 на июньские контракты — вместо прежних 35 теперь 51252. Кроме того, есть 176 сделок, которые ориентированы на цену в $20.

"Иными словами, ставки на то, что нефть будет торговаться дешевле $30, в настоящее время стало в 1,7 раза больше, чем было в декабре.

Можно ли считать это признаком того, что настроения участников переходят в крайности, подготавливая почву для отскока? Несмотря на то, что рынок перепродан (по техническим показателям), мы еще может получить отскок до $70. Но даже эти ставки на $30 и даже $20 за баррель вполне реально могут осуществиться, прежде чем мы увидим $70. Так что нижней границы тоже теперь нет.