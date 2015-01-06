Пять факторов, которые повлияют на нефтяные цены в 2015 году

Интернет-издание OilPrice.com выделило пять ключевых факторов, которые в наступившем году могут изменить ситуацию на нефтяном рынке. Среди них — состояние международной политики, развитие экономики Китая, объемы производства нефти в США, эластичность спроса и реакция ОПЕК на очень низкие цены.

Главный вопрос, который волнует многих экономистов и политиков - когда стабилизируются цены на нефть? Произойдет ли это в 2015 году, тогда как уже в первые дни торгов нефтяные котировки показывают новые минимумы. Сегодня, например, фьючерсы на Brent упали до $51,28 за баррель, а WTI торговалась ниже $48,58.

В этом году цены на нефть будут определять эти пять ключевых факторов.

1. Экономика Китая

Состояние китайской экономики оказывает очень сильное влияние на колебание нефтяных котировок — потому что Китай стоит на втором месте по объемам потребления нефти. Здесь цены могут меняться в зависимости от того, насколько активно будет расти потребность Китая в топливе. Управление энергетической информации США ожидает, что к 2020 году КНР будет потреблять на 3 млрд баррелей в день больше, чем в 2012. Особенно после того, как Китай в 2014 году показал не лучшие результаты, все внимательно будут следить за тем, сможет ли КНР стабилизировать темпы развития экономики.

2. Разработка шельфовой нефти в США

Излишки предложения на нефтяном рынке и сильное падение цен спровоцировало увеличение США объемов производства нефти с 2007 года на 80%. Уже к концу прошлого года страна вырабатывала 9 млн баррелей в сутки. Но в этом году мы увидим, как американские нефтяные компании справятся с дешевеющей нефтью и расходами на ее добычу. Останутся ли те же огромные объемы добычи?

3. Эластичность спроса

Именно она показательно говорит о реакции потребителей на изменение нефтяных цен. OilPrice.com пишет, что низкие цены во многих странах должны вызвать рост потребления топлива. А вслед за этим подтянутся вверх и цены на нефть.

4. Действия ОПЕК

Картель, которая уже фактически показала свое бессилие перед слабеющими ценами, может изменить ситуацию на нефтяном рынке в 2015 году. От того, какие решения она примет, косвенно зависит цена на сырье. По сути, нынешняя ситуация в мире сложилась из-за ее участницы - Саудовской Аравии, которая в ноябре 2014 года отказалась снижать объемы добычи нефти. Пока в адрес ОПЕК раздается столько критики, организация не намерена предпринимать какие-то решительные шаги для стабилизации цен.

5. Геополитические конфликты

Несколько лет назад даже самый незначительный сбой поставок нефти одной из стран-экспортеров мог вызвать резкий скачок цен на нефть. Но сейчас такое влияние не замечается — например, в начале прошлого года на фоне беспорядков в Ливии, а потом и на фоне дестабилизации в Иране цены на нефть заметно росли, то последние вооруженные столкновения в Ливии в конце года почти никак не повлияли на мировой нефтяной рынок. И все равно геополитические конфликты остаются одним из наиболее мощных факторов, которые могут резко повлиять на стоимость нефти.