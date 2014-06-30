Alibaba и две фондовые биржи

В последние дни шла жесткая конкурентная борьба между двумя крупными площадками — NYSE и NASDAQ — за размещение одного из самых крупных в истории фондовых рынков IPO. Напомним, недавно финансовый мир всколыхнула новость о том, что китайский интернет-колосс Alibaba планирует провести IPO в августе, и это размещение привлечет порядка $20 млрд.

Руководство Alibaba изначально планировало провести IPO на площадке NYSE, но NASDAQ не сдавалась до последнего. В итоге Нью-Йоркская фондовая биржа все-таки «пережала» конкурента. Для этого она и направляла своих эмиссаров в Гонконг, и даже в короткий срок уволило главного исполнительного директора (не так давно прошло поглощение NYSE Intercontinental Exchange, поэтому нужно было оперативно показать, что биржа уже завершила все переходные процедуры и теперь работает в штатном режиме).

Технологические компании исторически обычно проводили IPO на NASDAQ, однако технический сбой, испортивший IPO не кому-то, а самой Facebook, серьезно подмочил репутацию этой площадки. Может быть, поэтому Alibaba, по примеру Twitter, отверг предложение NASDAQ.