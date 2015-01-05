Начало года рубль встретил падением из-за обвала нефтяных цен

Издание Bloomberg пишет сегодня, что российский рубль в первый день торгов в 2015 году продолжил падение прямо с того места, где остановился перед новогодними праздниками. Падению способствует продолжающееся снижение нефтяных котировок.

С самого открытия торгов рубль попал под давление доллара и евро, и хотя и пытался немного стабилизироваться, у него это не получилось. К 16:32 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 59,25, пара EUR/RUB — на отметке 70,40 (по данным Московской биржи). Евро во время сегодняшних торгов доходил до уровня 71,95 руб., а доллар — до 59,70 руб.

Рубль слабеет из-за падения цен на нефть - Brent сегодня упал до $54,46 за баррель. На курс валюты также повлиял экономический застой, спровоцированный санкциями.

«Рубль в начале 2015 года проходит испытание, так как ничего, что могло бы поддержать валюту, на горизонте не виднеется, - написал сегодня стратег Danske Bank A/S в Хельсинки Владимир Миклашевский. - Падающие цены на сырье и переориентация инвесторов с развивающихся рынков на доллар США делают перспективы рубля достаточно мрачными».