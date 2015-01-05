Доллар и евро нестабильно растут на торгах Московской биржи

В понедельник днем курсы доллара и евро имеют нестабильный рост — сразу после открытия торгов пара USD/RUB дошла до отметки 59,25 руб., EUR/RUB — до 71,95 руб. (по данным Московской биржи).

К 13:05 по мск доллар торговался на уровне 58,359 руб., евро — на уровне 70,10 руб.

Ранее СМИ сообщали, что официальный курс евро ЦБ РФ с 1 по 12 января установил на уровне 68,36 руб., курс доллара — на 56,23 руб.

Российский рубль все еще находится под давлением от падения нефтяных цен. На прошлой неделе цены упали до пятилетнего минимума. На торгах 2 января стоимость барреля Brent упала до $56,37, WTI - до $52,67. Сейчас за баррель Brent дают $55,58, за WTI - $51,87 (по данным investing.com).