Нефть Brent подешевела до $55,31 за баррель

Цены на нефть упали на прошлой неделе до минимальных уровней за пять с половиной лет, сообщает Bloomberg. В понедельник утром нефтяные цены продолжают падать.

Так, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале к 10:16 по мск упали до $55,31 за баррель. На закрытии торгов в пятницу Brent торговался за $56,42 за баррель - минимум с мая 2009 года.

Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в феврале снизилась до $51,50 за баррель. В пятницу - $52,69, минимум с апреля 2009 года.

Brent, который потерял почти 48% в цене за 2014 год, продолжает дешеветь на опасениях, что избыток нефти на рынке сохранится и в этом году. Министерство нефти Ирака вчера сообщило, что собирается увеличить экспорт нефти в 2015 году.

"Увеличение добычи Ираком является одним из факторов, способствовавших формированию избытка нефти на мировом рынке, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. в Сеуле Хонг Сунг Ки. - Избыток, вероятно, сохранится, если темпы спроса не будут соответствовать объему поставок нефти на рынок".

Тем временем аналитики из Sanford C. Bernstein & Co. снизили прогноз цен на Brent в 2015 году — теперь они ждут цену $80 за баррель вместо прежних прогнозов в $104 за баррель. В то же время, прогноз Citigroup на Brent - $63 за баррель.