Microsoft обогатится на гениальной игре, но сначала заплатит два миллиарда долларов

Обратите пожалуйста внимание на компанию Mojang AB (эти ребята придумали Minecraft — самую гениальную игру последнего десятилетия). Дело в том, что ее покупку обдумывает Microsoft. Стоимость сделки может составлять 2 млрд долларов. Причем ходят упорные слухи, что контракт будет подписан уже на этой неделе. Начиная с 2009 года Mojang продала более 50 млн копий Minecraft, и всё это время Microsoft пытался купить эту маленькую, но гордую птичку. Сейчас, судя по всему, сделка состоится.



Активы Microsoft на этих новостях тоже могут чуть приподняться, так что стратегия «покупай на слухах» для инвесторов сегодня может очень пригодиться.