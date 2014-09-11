Растет влияние гигантов трейдинга на мировую экономику

Газета "Ведомости" публикует исследование The Wall Street Journal, который привел анализ данных глобальных трейдеров. Итак, если в 2009 г. общие годовые доходы Trafigura, Vitol, Glencore и Cargill равнялись $411,9 млрд, то в 2013 г. — уже $816,4 млрд. Причем, не только трейдинг является сферой деятельности компаний.

Теперь они конкурируют с нефтяными и горнодобывающими фирмами и крупнейшими банками Уолл-стрит, вкладывая миллиарды долларов в электростанции, порты и другие активы.



Крейг Пирронг, профессор финансов Хьюстонского университета, комментирует: «Сырьевые трейдеры стали заметнее, и их теперь сложнее игнорировать».

К примеру, сельскохозяйственный трейдер Cargill, основанный в 1985 г., в этом году договорился с бразильской Copersucar о создании крупнейшего в мире предприятия по торговле сахаром. А Glencore владеет долей в UC Rusal, несколько лет назад приобрел горнодобывающую компанию Xstrata. В июне же предоставил Республике Чад заем на $1,3 млрд, чтобы помочь приобрести находящиеся в этой стране нефтяные активы Chevron.



После аварии на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 г. цены на природный газ в стране выросли. Gunvor отправил в Японию 23 корабля с СПГ. Это примерно в 5 раз превышает объем газа, отправленный им в 2010 г.

С помощью поглощений трейдеры стали занимать важные позиции на ключевых сырьевых рынках. Некоторые видят в росте сырьевых трейдеров проблему.

«Они трейдеры, они производители, они дистрибуторы, — констатирует руководитель по рыночным исследованиям Centre for European Policy Studies (CEPS) Диего Валианте. — Проблема в том, создает ли это конфликт интересов».

Так, в прошлом году власти Австралии заблокировали предложение ADM о покупке зернообрабатывающей компании GrainCorp за $3 млрд. Они объяснили это тем, что сделка подвергает опасности национальные интересы. А одному из крупнейших мировых поставщиков хлопка — Louis Dreyfus в США был предъявлен иск по обвинениям в манипулировании ценами на рынке хлопка в 2011 г.

Аналитики также отмечают, что Glencore был основан миллиардером и нефтяным трейдером Марком Ричем, который сбежал из США из-за обвинений в уклонении от налогов. А один из основателей Gunvor — Геннадий Тимченко в марте попал в санкционный список США. Однако компания сразу же объявила, что он успел продать свою долю ее гендиректору Торбьорну Тонквисту.

Растущее влияние трейдеров беспокоит не только экспертов. В феврале британское Управление по финансовой деятельности (FCA) заявило, что об этих компаниях мало что известно, а их деятельность в основном лежит вне компетенции регуляторов.



«Эти компании играют все более важную роль в функционировании сложного глобального рынка», — говорилось в заявлении FCA.