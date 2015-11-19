Фондовая Европа в среду торговалась настороженно

В среду европейские акции завершили торговую сессию разнонаправленно. DAX потерял 0,10%; CAC 40 снизился на 0,62%. FTSE 100 прибавил 0,16%.

Инвесторы ведут себя настороженно: парижские атаки в прошлую пятницу вызывают серьезные опасения о безопасности в регионе, а это не может не повлиять на фондовые рынки. Stoxx Europe 600 опустился на 0,2%. Большинство секторов закрылись на отрицательной территории.

Под большим давлением оказались акции европейских авиакомпаний: Air France, Accor, Easyjet, IAG снизили котировки после нескольких анонимных угроз.

Отрицательный эффект от террористических атак получил и потребительский сектор (особенно в части люксовых брендов). Резко снизился туристический поток в крупнейшие европейские города, ожидается сильное снижение объема так называемого уик-энд-шоппинга. LVMH, Luxottica, Pandora потеряли по 1%.

Вчера утром под давлением оказались котировки сырьевых компаний, после того, как цены на железную руду и медь опустились до многолетних минимумов. Однако к концу торгового дня ситуация выправилась: Anglo American и Glencore закрылись в плюсе на 4%, Antofagasta получила улучшенный прогноз от Goldman Sachs (с «продавать» до «нейтрального») и поэтому выросла на 6%.

Продолжается долгая история с швейцарской Syngenta и ее входом в состав Monsanto. Вчера президент Monsanto заявил, что рассматривает возможность приобретения конкурента, на этих новостях Syngenta выросла на 3,3%.