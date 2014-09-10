Европейские рынки падают на неуверенности по Украине и по Шотландии

Вот уже четвертый день в Европе падают индексы. Это — самая длительная полоса снижения за последние пять недель: правительства стран оценивают вероятность введения более жестких санкций против России, да еще и беспокоятся по поводу вероятного разделения Великобритании. Американские фьючерсные индексы изменяются мало, а азиатские рынки упали.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6% к 13.00 по Москве. 4 сентября этот индекс был на двухмесячном пике — и с тех пор успел потерять целых 1,7% на беспокойстве о Шотландии и о хрупкости перемирия на Украине. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,1%, в то время как сводный азиатско-тихоокеанский индекс отступил на 0,8%.



Ричард Хантер, глава департамента фондовых рынков в Hargreaves Lansdown Plc (Лондон), отметил в своем электронном письме для агентства Bloomberg: “Продолжающийся конфликт на Украине и российские санкции не могут добавить опимизма, а экономическая слабость еврозоны — тоже проблема для инвесторов».

Среди европейских отдельных компаний особенно пострадали Bilfinger SE (-2,3%). Поставщик промышленных услуг планирует сократить штат своего отделения в Норвегии, уволив 600 человек из 1800 к концу года. Причиной тому стало снижение инвестиций от нефтяных компаний.

Swatch Group AG потеряла 1,7%, потому что Apple Inc. вчера продемонстрировала «умные часы» с массой возможностей и функциональностью смартфона (карты, передача сообщений, замер физиологических параметров).

Впрочем, не у всех всё плохо: так, Kingfisher, крупнейшая в Европе сеть магазинов строительных материалов и домашней утвари, объявила о смене генерального директора. Непонятно, чем инвесторам не угодил старый начальник, но акции сети поднялись на 2,6%.