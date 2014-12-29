"Идеальный шторм" обвалит евро в 2015 году

Курс евро стремительно ослабевает к доллару США и торгуется вблизи 28-месячного минимума.

Аналитики ожидают, что снижение продолжится, поскольку Европа стоит на пороге очередного "идеального шторма". Как бы парадоксально это не звучало, но острая фаза кризиса в еврозоне грозит начаться вновь с Греции и вновь в результате политического коллапса.

Парламент страны в понедельник не поддержал кандидатуру бывшего еврокомиссара Ставроса Димаса, предложенную премьером Антонисом Самарасом. Для того чтобы Димас стал президентом Греции, за него должно было проголосовать не менее 180 законодателей, однако поддержать правительственную кандидатуру согласились лишь 168 депутатов. Согласно греческому законодательству теперь в стране должны быть назначены внеочередные всеобщие выборы в парламент. Самарас уже объявил, что будет просить о назначении предстоящих выборов на 25 января.

В понедельник фондовые рынки Греции потеряли еще 8%, опустившись до двухлетнего минимума. Акции банков летят просто в пропасть, вкладчики массово снимают деньги со счетов. На долговом рынке в это самое время трехлетние облигации превысили отметку в 12% - максимум с момента реструктуризации греческого долга.

В результате курс евро упал до $1,2175, достигнув минимальной отметки июля 2012 г., когда глава ЕЦБ Марио Драги обвалил евро своим заявлением "сделать все возможное" для борьбы с кризисом.

Как считают эксперты Societe Generale, евро продолжит снижаться к доллару США на текущей неделе, причем уже в скором времени может быть достигнута отметка $1,20, которая была достигнута во время пика долгового кризиса в 2010 г.

Ли Хардман, валютный аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, прогнозирует, что курсе евро рухнет ниже $1,20 в течение первых трех месяцев 2015 г. Причем в этом случае, по мнению Хардман, падение может носить крайне резкий характер, после того как ключевая психологическая отметка будет пройдена.

"Мы предполагаем, что курс валютной пары рухнет ниже $1,20 в I квартале, а к концу года достигнет отметки $1,14", - отметил Хардман.