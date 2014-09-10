Налоговики просят заплатить 13% с прощенных банками долгов

Тысячи россиян, которым банки списали долги как безнадежные, могут столкнуться с налоговыми претензиями. С суммы «прощенного» долга нужно заплатить в бюджет 13% подоходного налога, как следует из письма «О налогообложении физических лиц» из Федеральной налоговой службы. Ссылаясь на мнение Минфина, ФНС указывает, что «при списании задолженности с баланса кредитной организации у клиента возникает экономическая выгода в виде экономии на расходах по возврату сумм основного долга и/или процентов по нему и, соответственно, доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц по налоговой ставке в размере 13%». При этом «дата получения дохода физическим лицом определяется как дата списания безнадежного долга с баланса кредитной организации». Письмо направлено в регионы «для использования в работе», подчеркивают представители ФНС.

«Это стандартная ситуация, — передает «Известия» слова представителя Минфина. — При невозможности исполнить обязанности налогового агента (если клиент не получает никаких выплат от банка, потому что налог можно удержать только за счет выплат) банк уведомляет об этом налоговый орган, соответственно, обязанность по уплате налога переходит к клиенту банка. Поэтому даже есть специальная форма уведомления налогового органа о том, что организация не может исполнить обязанность налогового агента. Конечно, со стороны такая ситуация может показаться несправедливой, однако, согласно нормам НК РФ, прощение долга — это, безусловно, облагаемый доход».

За семь месяцев 2014 года банки списали 113,2 млрд рублей безнадежных долгов, на 27% (или 31 млрд рублей) превысив показатель за январь — июль прошлого года: именно с 2013 года банки в обязательном порядке должны списывать долги с просрочкой от 360 дней. По оценке аналитика экспертного центра Taxadmin.ru Максима Ратникова, исходя из отчетности банков по МСФО, физическим лицам банки списали не менее 80–90 млрд рублей. Только один из крупных розничных банков, по его словам, списал за 6 месяцев 31,3 млрд рублей. С учетом того что, по данным коллекторов, средняя сумма просроченного долга составляет 30–50 тыс. рублей, налоговые претензии по итогам года могут быть предъявлены 1,2–2 млн человек, подсчитал Ратников.

Гражданину, который добровольно не подаст декларацию и не заплатит налог, грозит серьезное наказание, предупреждают эксперты. Если cумма невыплаченного клиентом налога превысит 600 тыс. рублей, то такого клиента могут привлечь к уголовной ответственности по статье 198 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Наказание грозит и банку, если тот вовремя не сообщил налоговикам о таком должнике — штраф в 20% от суммы невзысканного налога.