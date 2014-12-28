Мораторий на выплаты по внешнему долгу — «Наш ответ Обаме»

Сегодня против нашей страны Запад вновь развязал холодную войну. Как известно, большая часть истории СССР также прошла под знаком холодной войны. На различные выпады и санкции Запада Советский Союз оперативно и адекватно реагировал. Реакции сопровождались лозунгом «Наш ответ Чемберлену». Напомню, после одной из вызывающих нот министра иностранных дел Великобритании Джозефа Чемберлена Советскому Союзу в феврале 1927 года в нашей стране стартовала пропагандистская кампания под указанным лозунгом. Конкретным делом, последовавшим за провозглашением лозунга, стало создание в июне 1927 года фонда для сбора средств на оборону СССР и строительство воздушного флота. Позднее в стране началась индустриализация. Многие ударные стройки 1930-х гг. также проходили под лозунгом «Наш ответ Чемберлену». А на бортах отечественных самолетов красовались надписи «Наш ответ Чемберлену».

Сегодня нам опять нужна экономическая, политическая и идейная мобилизация общества. Для нее вполне подойдет лозунг «Наш ответ Обаме». Нашим главным «ответом» должна стать вторая индустриализация страны. Но и многие другие дела и инициативы могут и должны проходить под таким лозунгом. Например, законодательная инициатива члена комитета по бюджету и налогам Госдумы Евгения Федорова может стать достойным «ответом» лауреату Нобелевской премии мира американскому президенту Бараку Обаме.

На днях депутат Федоров предложил адекватный ответ на экономические санкции Запада против России. Речь идет о поправках в Гражданский кодекс РФ, которые дают возможность приостановить выплаты по российскому долгу перед «странами-агрессорами», то есть США и странами ЕС. Изменения предложено внести в часть 3 статьи 401 ГК. Статья гласит, что лицо, нарушившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что исполнение обязательств стало невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»). К таким обстоятельствам относятся стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, смерчи, обвалы, извержения вулканов, снежные завалы и иные природные катаклизмы); обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, революции и тому подобное); запретительные меры госорганов (запрет перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций и так далее). Федоров предлагает дополнить этот список новым обстоятельством — санкции со стороны других государств.

Такая маленькая добавка в текст ГК РФ может если не спасти нашу страну, то, по крайней мере, очень облегчить издержки нынешней «экономической войны». Полагаю, что наиболее чувствительный удар по России нанесла такая экономическая санкция, как запрет США и ЕС на доступ российских компаний и банков к «длинным» и «средним» деньгам на мировом финансовом рынке. Проще говоря, запрет на предоставление нашим экономическим субъектам долгосрочных и среднесрочных займов и кредитов. До этого времени российские компании и банки не очень задумывались о своих внешних долговых обязательствах, по инерции прибегая к рефинансированию долга за счет новых кредитов и займов. Потихонечку росла «долговая пирамида». Слава Богу, что она не успела вырасти до небес.

По данным Банка России, на 1 октября внешний долг России составлял $678,4 млрд, причем госдолг составляет лишь $48,3 млрд (около 7%). Еще $15,7 млрд — долг ЦБ. Всё остальное ($614,4 млрд) — так называемый корпоративный долг. В том числе (в млрд. долларов): 192,0 — долг банков; 422,4 — долг компаний. На фоне других стран вроде бы и не так критично. По предварительным оценкам, весь внешний долг может составить лишь 22% ВВП за 2014 год. Во многих странах того же Европейского Союза аналогичный показатель намного превышает 100%.

Те, кто призывают нас не волноваться по поводу внешнего долга, также сравнивают величину долга с нашими международными (золотовалютными) резервами. Их величина — $426,6 млрд по состоянию на 1 ноября 2014 г. Получается примерно 63% по отношению к общей сумме внешних долговых обязательств. Для сравнения: в тех же странах Европейского Cоюза международные резервы, как правило, очень невелики, составляя всего несколько процентов по отношению к внешнему долгу. А у нас на протяжении большей части «нулевых» годов и в начале текущего десятилетия уровень покрытия внешнего долга резервами находился в районе 100%! Лишь последние два-три года данный показатель понизился, но все еще является «образцовым» на фоне других «цивилизованных» государств. Всё бы хорошо. Но есть два «но».

Первое. Приток валютных средств в международные резервы стал быстро падать на фоне резкого увеличения расходов резервов. В частности, большие суммы резервов летом и осенью текущего года «палились» Банком России для проведения валютных интервенций и поддержания курса рубля. Увы, власти даже после резкого обвала рубля в конце нынешнего года не приняли радикальных мер по поддержанию курса (в частности, так и не решились ввести валютные ограничения на трансграничные операции по капиталу). Поэтому после торжественных заверений, что больше валютных интервенций не будет, ЦБ опять может вернуться к бездарному «палению» резервов. Ну, а приток валюты стал падать по разным причинам. В том числе, из-за падения цен на черное золото. А также из-за ускоряющейся «эвакуации» отечественного и иностранного капитала из России.

Второе. Многие займы и кредиты, которые получали российские банки и компании, содержат специальные условия, называемые «ковенантами». Они означают, что в случае резкого ухудшения финансового положения заемщика и/или страны, в юрисдикции которой находится заемщик (в данном случае — России), заимодавец (кредитор) вправе требовать от заемщика погашения всей суммы долга. Именно это может произойти (или уже произошло) с нашими банками и компаниями, которые набрали зарубежных займов и кредитов. Называются разные суммы, которые они должны выплатить в следующем году. В любом случае, в течение следующего года могут быть «спалены» все наши резервы в результате совокупного действия двух факторов: ускоренного оттока капитала и выплат по внешним долгам. После этого мировые кредиторы будут брать наши банки и компании голыми руками, поскольку долги полностью погашены не будут. А уж про валютный курс рубля в этой новой ситуации я вообще молчу. Вполне вероятно, что он превратится в макулатуру, и «независимая» Россия будет пользоваться исключительно денежными суррогатами или долларами (как в «лихие» 1990-е гг.).

Что делать в этой ситуации?

Во-первых, власти необходимо срочно ввести запрет на свободное движение капитала. Для этого как минимум следует отменить те поправки к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», которые были приняты в средине прошлого десятилетия, и которые отменяли валютные ограничения на операции с капиталом. При желании можно воспользоваться опытом других стран (в том числе стран БРИКС), которые отошли от валютного либерального фундаментализма и уже практикуют различные валютные ограничения.

Во-вторых, объявить о моратории на выплаты по внешнему долгу. Именно для правового обоснования указанного моратория депутат Федоров и предлагает внесение поправок в ГК РФ. Очевидно, что срок моратория будет определяться сроком действия экономических санкций Запада против России. Конечно, инициатива депутата не раскрывает деталей механизма моратория. В частности, возможны две базовые модели моратория. Первая предусматривает введение моратория каждым экономическим субъектом (банком, компанией). Вторая предусматривает принятие правительством РФ специального постановления, определяющего общие принципы и порядок введения и отмены моратория. Мне кажется, что второй вариант более предпочтителен. Он будет более соответствовать мобилизационной модели экономики (а она жизненно необходима в условиях «экономической войны»).

Идея введения моратория на выплаты по внешним долговым обязательствам уже в течение нескольких месяцев витала в воздухе. В том числе и автор данного материала неоднократно выступал в СМИ с призывом введения такого моратория. Мои предложения опирались помимо всего на международный опыт, а также наш собственный опыт в области упреждающих дефолтов и мораториев по выполнению внешних обязательств. В отличие от дефолта мораторий является не только средством защиты экономических интересов страны, но также политическим инструментом воздействия на противника.

Критики идеи моратория (или превентивного дефолта) указывают на то, что он может не погасить пламя «экономической войны», но еще более его раздуть. Да, не надо никаких иллюзий насчет того, что после введения нами моратория экономические санкции прекратятся. Экономическая война ведется по тем же законам, что и «горячие» войны. Один из этих законов — война ведется до победного конца. Война (любая — «горячая» и «холодная») — громадные издержки. Тот, кто побеждает, «отбивает» все эти издержки. Если мы проиграем экономическую войну, то Запад обложит нас и репарациями (платежи для компенсации всех издержек победителя), и контрибуциями (приз победителя). Нам надо не бояться следующих шагов противника в этой экономической войне, а предвидеть эти шаги и заранее их предотвращать или минимизировать их негативные последствия. Но о дальнейших возможных ходах в шахматной игре под названием «экономическая война против России» — мы поговорим в следующих публикациях.

Валентин Катасонов — доктор экономических наук, профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф.Шарапова, специально для



