«Газпром» хочет выйти на биржу Гонконга

На данный момент «Газпром» столкнулся с формальными трудностями — чтобы получить листинг ценных бумаг компании на бирже Гонконга, необходимо заключение спецсоглашения между регуляторам России и Гонконга. С помощью этого документа ценные бумаги российских эмитентов смогут попасть на биржу Гонконга. Об этом сообщает журнал "Газпром".

Летом этого года депозитарные расписки на акции ОАО "Газпром" уже прошли процедуру первичного листинга и попали в котировальный список Сингапурской фондовой биржи. Сейчас идет поиск вариантов, как получить листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже.

"В отношении получения листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже законодательство РФ не дает возможности российскому регулятору заключить соглашение с Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO), что является ключевым условием для получения листинга ценными бумагами российских эмитентов в Гонконге. В связи с этим была инициирована проработка альтернативного варианта - заключения соглашения между регулятором финансового рынка Российской Федерации (ЦБ) и регулятором финансового рынка Гонконга (Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга), что может снять юридические препятствия уже в 2015 году", - заявил начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Андрей Круглов.

Ценные бумаги "Газпрома" подходят по большинству требований Гонконгской фондовой биржи. А после недавнего подписания газового контракта с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией "Газпром" имеет все шансы получить поддержку в Китае на рынке.

"В нынешних условиях мы рассматриваем возможность расширения источников финансирования, в частности, осуществляем активное взаимодействие с азиатскими финансовыми институтами. Так, в настоящее время обсуждаются перспективы сотрудничества с целым рядом банков, в том числе в рамках организации торгового и корпоративного финансирования, выпусков облигаций "Газпрома" в офшорных юанях и организации системы расчетов "рубль - юань", - добавил он.