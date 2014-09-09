USD/JPY достигла шестилетнего максимума

USD/JPY сегодня достигла максимального уровня за последние шесть лет (в то время как евро обновил минимумы — теперь они уже четырнадцатилетние). Доллар по отношению к иене достиг 106,34.



Это произошло на фоне того, что вчера опубликовали данные, свидетельствующие о возможном повышении ставок ФРС раньше, чем прогнозировалось: уже в середине 2015 года. На этом фоне доллар окреп по отношению ко всем без исключения валютам. Европейский и японский регуляторы, судя по всему, решили во что бы то ни стало поддержать свои родные валюты и придерживаются мягкой монетарной политики.

Вчера вышли японские данные, показавшие спад экономического роста, гораздо более глубокий, чем оценивалось чуть раньше. Июльский профицит баланса страны не оправдал ожиданий.



