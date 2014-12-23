Госдума защищает интересы вкладчиков и вносит поправки в налоговый кодекс

Сегодня состоятся второе и третье чтение законопроекта, по которому госдума уже одобрила поправку о повышении до 18,25% не облагаемой НДФЛ ставки по депозитам.

На пленарном заседании ГД поддержала поправку в Налоговый кодекс, которая освобождает от налогообложения (НДФЛ) доходы физлиц в виде процентов по рублевым вкладам в банках, размещенным по ставке до 18,25% годовых.

Данная льгота касается дохода, полученного по вкладам в банках в период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года. Законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтении во вторник, 23 декабря.

Сейчас от НДФЛ освобождаются доходы граждан виде процентов по рублевым вкладам, размещенным по ставке до 13,25% годовых. Чтобы повысить доходность вкладов и хоть как-то поддержать банковскую систему и были придуманы эти изменения.

Поправки подготовили в комитете Госдумы по бюджету и налогам, сообщает газета «Ведомости», это подтвердила также председатель комитета по финансовому рынку Наталья Бурыкина. «Сейчас плюс 5 процентных пунктов к ставке рефинансирования ЦБ, а будет плюс 10», — описала «Ведомостям» суть поправок Бурыкина.

Обратите внимание, что окончательное решение еще не принято.