Apple вновь подняла цены в России

Сегодня компания Apple в очередной раз повысила цены на свои гаджеты в России. Теперь последний iPhone 6 можно купить минимум за 53,9 тыс. руб., iPhone 6 Plus — за 61,9 тыс. руб.

Российский онлайн-магазин компании вновь заработал и уже отображает новые цены. Анализируя изменения, пользователи отмечают, что цены выросли на все виды устройств от Apple. В этом году «яблочная» техника подорожала более чем на 40%.

Заметим, что после выхода на рынок новый iPhone 6 стоил в России 39.990 руб. Самая дорогая модель – iPhone Plus (128Гб) теперь предлагают за 77.990 руб. (ранее цена составляла 58.990 руб).

Цены поднялись на всю технику Apple — iPad Air 2, iPad mini 3 тоже переоценили. Кроме того, изменились цены на приложения в магазине AppStore для российских пользователей. Уже в пятницу самые дешевые (33 руб.) приложения стали продавать за 62 руб.

Напомним, в конце ноября Apple уже повышала цены на свою технику на 20-25%. А на прошлой неделе компания закрыла официальный интернет-магазин, чтобы изменить цены в связи с резким ослаблением курса рубля. Российские ритейлеры также подняли цены на «яблочные» гаджеты.