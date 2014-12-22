CNN Money: Нефть напугала фондовый рынок?

Джесси Соломон написала колонку, в которой рассуждает о том, кто кого припугнул — нефть заставила переживать фондовый рынок или наоборот. Падение цены на нефть было как черная смерть для фондового рынка. Но у рынка были недавно лучшие два дня за весь год и сейчас он возвращается на рекордные уровни.

Получается, нефтяной шок закончился?

Если вы работаете в сфере энергетики и живете в Техасе, например, то вы ощущаете некоторую «боль». Но для рядовых американцев,нет никаких причин, чтобы снова начать переживать.

Американская экономика укрепляется и ФРС, кажется, будет делать все, чтобы успокоить фондовый рынок (благодарите Джанет Йеллен за рост на 421-пунктов индекса Dow на прошлой неделе). Оба эти фактора придают много оптимизма экспертам о будущем 2015-м. Йеллен назвала низкие цены на нефть "чисто положительными" для американской экономики, несмотря на те проблемы, которые они создают для сланцевого бума. Сейчас выигрывают не только потребители, но и те, кто обслуживает их.

Есть признаки, что экономика США набирает обороты. Работодатели добавили 321 тыс. рабочих мест в ноябре, что в 2014 оценивается как сильный рост занятости с 1999 года.

Хотя инвесторы до сих пор нервно играют в «угадайку», пытаясь выяснить, когда поднимут процентные ставки, ФРС на прошлой неделе намекнула, что планирует подумать об этом. Это заявление сильно помогло в однодневном ралли индексу Dow. "ФРС явно осторожны, чтобы не сделать ничего лишнего, что может повредить восстановлению экономики", отметили в отчете USAA.

Такие большие «ребята», как Exxon Mobil и Chevron могут «почувствовать боль», утверждает Фадел Гейт, аналитик по энергетике в Oppenheimer and Co. У этих компаний есть потенциал, чтобы повлиять на более широкий рынок из-за их большой рыночной капитализации. Некоторые крупные производители, например, ConocoPhillips, уже сказали, что сокращают расходы из-за падения цен на нефть.