EUR/USD-Долгосрок
Прогнозы

EUR/USD-Долгосрок

20 декабря 2014, 10:53
Igor Ustinov
Igor Ustinov
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Снижение пары EUR/USD продолжится что приведёт к более сильной инфляции в стране!!!
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