Почему Россия продолжает покупать золото, но это не помогает остановить падение рубля

Издание The Street задает такой вопрос своим экспертам и приводит в статье некоторые выводы по этому поводу. Россия активно покупает золото в этом году, об этом писали уже многие российские и зарубежные СМИ. Но это не помогло укрепить рубль. Но даже сейчас, вопреки спекуляциям, Россия продолжит скупать золото до 2015 года.

Россия стала одним из крупнейших покупателей золота в мире за этот год. Около 150 тонн добавилось в резервы страны и теперь она входит в пятерку стран по количеству золоторезервов. А у страны примерно 1170 метрических тонн золота - на сумму около $45 млрд в сегодняшних ценах. Как пишет издание, у России теперь такой большой запас этого драгоценного металла, какой был у последнего царя Романова — у того было 1200 тонн.

Тем не менее, рубль упал — неприятный факт для поклонников твердой валюты, которые считают, что если центральный банк закупает золото, это признак сильной денежно-кредитной политики. На этой неделе рубль торговался на уровне 60-70 к доллару. А прежде было около 32.

Кстати, Россия агрессивно покупает золото уже с 2005 года, когда президент Владимир Путин одобрил план Банка России удвоить национальные запасы золота. Он поставил цель перевести в металл 10% всех запасов. Особенно большие покупки были в 2009 и 2010 годах — только в мае 2010 года Россия купила около 34 тонн золота.

В России есть еще огромные свои запасы золота, которые до сих пор находятся в недрах земли. Страна в настоящее время на третьем месте по объемам добычи золота. Но международные санкции помешали российским горнодобывающим компаниям продать их золото на открытом рынке. И что логично - покупателем стал Центральный банк.

Эксперты ожидают, что золотые покупки государством в 2015 продолжатся, но цены из-за этого вряд ли вырастут, потому что в основном будет переизбыток предложения на внутреннем рынке.

Для западных инвесторов здесь есть важный урок - крупные государственные золотовалютные резервы не являются гарантией сильной валюты или стабильной экономики. Госрезервы Москвы не сделали ничего, чтобы защитить инвесторов, не говоря уже о частных вкладчиках в России, которые видели, как стоимость их рублевых сбережений таяла в течение последних нескольких недель.

Если рубль продолжит слабеть, идея продавать золото, чтобы купить рубли, будет заманчивой для России. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспен заявил, что золото является пиком "кризиса денег" - кризис, в котором решающее слово за Путиным. Стратегия Москвы в течение последнего десятилетия сделала этот металл ключевым символом возрожденной силы и стабильности России.

Если Россия решит продать золото, это будет означать, что к обвалу рубля действительно привела политика путинского Кремля. Идея Москвы "выйти из диктатуры доллара", которая правит мировой торговлей, может не осуществиться. Это, в свою очередь, очернит "сильный образ" Путина и подорвет рейтинг доверия к нему даже в своей стране.

Adrian Ash для The Street, перевод Anton Esin

