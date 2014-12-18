Нефть Brent дорожает в четверг утром

На утренних торгах цены на нефть марки Brent пошли в рост. Скорее всего, инвесторы отреагировали на новость о том, что многие компании собираются сократить инвестиции в геологоразведку из-за падения цен.

К 9:30 по мск фьючерсы на Brent с поставкой в феврале подорожали до $61,52 за баррель, а фьючерсы на WTI дошли до отметки $56,91. Сейчас котировки немного снижаются — к 10:00 по мск Brent торгуется на уровне $61,16, WTI – на уровне $56,59 за баррель.

СМИ сообщают, что компания Chevron Corp отложила планы бурения в море Бофорта — неизвестно, на какой срок, а Marathon Oil в 2015 году уменьшит вложения капитала на 20%. Нефтяные компании из Канады Husky Energy, MEG Energy и Penn West Petroleum тоже собираются сократить инвестиции.

"Похоже, инвесторы пытаются поддержать цены около $60 за баррель. Но поскольку США добывают много нефти, тенденция к снижению цен продолжится. Думаю, Brent все равно через некоторое время снова упадет ниже $60", - считает аналитик из Phillip Futures в Сингапуре Дэниэл Энг.