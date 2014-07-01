На рынке платины всё спокойно

На ближайшее время перспектива развития на рынке благородных металлов останется на уровне бокового тренда. На минувшей неделе цена на платину не показывала сколько-нибудь заметной динамики, равно как и не наблюдалось сколько-нибудь заметных макроэкономических событий.

Эксперты инвестиционного банка Morgan Stanley предполагают, что если не произойдет, к примеру, резкого изменения обстановки в Ираке, то в ближайшей перспективе и платина тоже не станет особо «скакать». Однако среднесрочные прогнозы специалистов — все-таки «медвежьи». Есть все основания полагать, что платина закрепится на уровне выше $1450 за унцию, поскольку в Южной Африке официально закончилось забастовочное движение.