В Европе торги закрылись разнонаправленно

Европа тоже не показала единой динамики: FTSE закрылся с ростом на 0,11%; CAC 40 вырос на 0,48%; индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,13%, а вот DAX показал отрицательную динамику, опустившись на 0,20%.

С одной стороны, на европейские акции хорошо повлиял рост акций энергетического сектора и ободряющая риторика со стороны ЕЦБ, который в очередной раз пообещал предпринять меры для поддержки экономики страны.

Финансовые аналитики и управляющие фондами высказываются о том, что не рискнут вкладываться в акции компаний, плотно связанных с Россией: таковы, например, немецкий ритейлер Metro, финский производитель шин Nokian, французский банк Societe Generale. Кстати, последний за сегодняшний день потерял 0,88% в цене акций. Его коллега, австрийский банк Raiffeisen (который очень плотно присутствует в России), вчера ослаб на 1,9%, сегодня — на 0,8%, показав самую унылую динамику среди компонентов FTSEurofirst.