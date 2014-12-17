Рубль стабилизируется, доллар усиливается против евро

В среду днем ситуация на валютном рынке в России стабилизируется. Рубль укрепился против евро на 5,7 руб., против доллара на 2,7 руб. В свою очередь американский доллар тоже становится сильнее против других основных валют. Инвесторы ждут результатов последней в этом году встречи Федеральной резервной системы.

Российский рубль стабилен, пара USD/RUB торгуется на уровне 65,39 (падение на 3,9%), пара EUR/RUB — на уровне 81,41 (падение на 6,6%) - по данным портала investing.com. Курсы валют на торгах стали корректироваться, когда Министерство финансов заявило, что приступает к продаже иностранной валюты, чтобы укрепить курс рубля.

В это время пара EUR/USD снизилась на 0,42% - до 1,2458. Вчера она дошла до трехнедельного максимума в 1,2568, когда долгожданный отчет показал, что индекс экономических настроений в Германии от ZEW улучшился до максимума с мая. Но позитив быстро был перекрыт данными опроса, который показал, что активность частного сектора еврозоны выросла в декабре.