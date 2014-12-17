Американские фондовые индексы снизились вчера

На Уолл-стрит во вторник было очень оживленно, но нервно. Высокую волатильность можно было оценить на примере S&P 500, который за первые 10 минут торгов успел упасть на 0,7% и оперативно восстановиться (параллельно с ростом цен на нефть). В течение дня он вырос на 1,4%, потом опять снизился, потом снова вырос, но в последний час торгов ушел в минус. Приключения индекса закончились на отметке в -0,85%.

DJIA потерял 0,65%; Nasdaq снизился на 1,25%.



В числе негативных факторов, повлиявших на поведение Уолл-стрит, можно отметить, например, снижение PMI в Китае и Франции. Кроме того, рынок ждет, что скажут представители ФРС, которые на своем заседании должны вынести решение о сроках подъема ставки.

Что касается отдельных акций, то выросли, например, бумаги некоторых нефтяных компаний: сказался вчерашний легкий отскок нефти. Chevron Corp выросли на 0,8%, Range Resources Corp — на 5,1%, Nabors Industries — на 2,2%.

Повышение дивидендов помогло увеличить капитализацию Boeing Co.

А вот высокотехнологичные компании серьезно снизили котировки: Microsoft Corp потеряла 3,1%, Google Inc — 3,4%%; Amazon.com Inc – 3,5%, Facebook Inc — 3%. Собственно, это и «помогло» Nasdaq уйти вниз.