КПРФ просит отставки главы ЦБ

Сегодня инициативная группа депутатов госдумы от партии КПРФ просит руководство страны сменить органы управления центробанка — в частности рассмотреть возможность отставки Набиуллиной. Об этом сообщает РИА Новости.

После падения курса рубля в понедельник, резкого «ночного» повышения ключевой процентной ставки и вновь падения на 27% во вторник не только депутаты заволновались. Сейчас они просят главу государства "обеспечить соответствие деятельности Центрального банка законодательству РФ и долгосрочным интересам развития страны, в том числе рассмотреть вопрос о смене состава органов управления Банка России". "По сути, мы требуем отставки главы Центробанка", — сказал зампред ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

К этой просьбе уже присоединились многие члены партии.

Напомним, по Конституции РФ председатель ЦБ назначается на должность и освобождается от должности Госдумой по представлению президента РФ.