Совет федерации хочет проверить действия ЦБ

По мнению сенаторов, действия центробанка приводят к противоположному эффекту, тогда как его основной задачей является защита финансовой стабильности в стране. В Совете федерации уже предложили организовать парламентское расследование решений центробанка, который допустил "обрушения экономики и панику".

"Предлагаю возбудить парламентское расследование по действию Центробанка, который своими действиями допустил нарушение таких положений Конституции, как защита прав граждан, в том числе права на собственность", — заявил на заседании СФ член Комитета по экономической политике Евгений Тарло.

"Мы обладаем достаточной компетентностью, чтобы спокойно разобраться в происходящем и передать информацию обществу и президенту", — заявил Тарло.

По мнению сенатора, вместо повышения процентной ставки Банку России надо было ввести налог на валютные операции, установить контроль за валютной позицией банков, а также ввести запрет на размещение бюджетных средств на банковских депозитах.

Для возбуждения парламентского расследования необходимы подписи 34 сенаторов.