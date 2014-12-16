Что подарил нам Центробанк: краткий ликбез о повышении ключевой ставки

Сегодня центральная новость дня — резкий подъем Центробанком ключевой ставки на 6,5%. Подобные движения всегда свидетельствуют о том, что наступил критический момент в экономическом развитии. Обычным шагом для подъема ключевой ставки, по опыту всех мировых экономик, считаются 0,25 — 0,5%.

Расскажу немного о том, что же должно измениться после движения ключевой ставки, и как это повлияет на простого гражданина РФ.



Итак, ключевая ставка — это тот процент, под который банки страны получают кредиты из ЦБ РФ. Когда ставка невелика, у банков появляется отличная возможность для маневра при быстро слабеющем рубле. Взяв под низкий процент рубли в ЦБ, они быстро переводят их в валюту. Ставка по кредиту существенно ниже процента инфляции — за счет этого образуется немаленькая прибыль. Высокая же ключевая ставка существенно усложняет эту схему.

Цель ЦБ РФ при подъеме ставки — удержать инфляцию. Или, по крайней мере, хотя бы попытаться это сделать. Система простая: коммерческие банки берут деньги под более высокий процент в ЦБ, после чего выдают их в виде более дорогих кредитов бизнесу. Бизнесу брать кредит под 25% годовых совершенно не хочется. Поэтому он старается по максимуму обойтись без них. Процесс этот - глобальный. В экономику поступает меньше денег, а чем меньше рублей на рынке, тем они дороже (это фундаментальный принцип). Правда, 2014 год в России может и перевернуть этот принцип, потому что не только монетарные факторы сейчас тянут рубль на дно. Цены стремительно растут, например, из-за санкций.

Кредиты для простых граждан, разумеется вырастут в цене. Очень многие кредиты люди берут с целью перекредитования (отдать старый кредит). Сейчас такая операция обойдется куда дороже. Плюс к тому банки будут чаще отказывать гражданам в выдаче кредита — растет риск неплатежей.

Зато вырастут ставки по рублевым вкладам. Правда, для этого нужно будет закрыть старый вклад и открыть новый (ставка по старым вкладам не пересматривается).

У вас будут большие проблемы, если кредит в валюте, а доход в рублях. В этом случае вам остается только верить в Бога и в то, что он вернет курсы валюты и цену на нефть на круги своя. Но поскольку чудес такого масштаба на нашей планете не бывает — затягивайте пояс потуже. Можете еще попытаться договориться с банком о реструктуризации валютного кредита. Правда, это маловероятно.

А вот если у вас взят рублевый кредит, и если ставка по нему ниже инфляции (в начале 2015 года она будет составлять порядка 11,5%), и вы уверены, что не потеряете работу в течение срока отдачи кредита — даже не думайте досрочно погашать его. Свободные деньги лучше быстро вложить во что-нибудь нужное, потому что всё нужное (и ненужное) в ближайшее время стремительными темпами подорожает.