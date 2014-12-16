Пора вводить валютные ограничения

Директор Института экономики РАН считает, что экономику надо спасать жесткими мерами.

Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что повышение процентной ставки Центробанка может положительно повлиять только на развитую экономику, но в нашей стране оно повлечет иные последствия.

— Мы не в силах остановить падение национальной валюты, это главная проблема, — заявил Гринберг в эфире «Русской службы новостей». — Повышение процентной ставки усиливает инфляцию и перекладывается в конечном итоге на покупателя. Тем самым, надо понять, что это паралич для всей экономической активности. Сможет ли мера затормозить падение курса, вопрос. Я считаю, что ситуация критическая, и надо прибегать к валютным ограничениям. Прежде всего пора начинать продажи валютной выручки на рубли. Это нормально. Пришло время принимать экстренные меры. Валютные ограничения, валютные интервенции и ясное понимание, что ЦБ будет хоть на каком-то уровне защищать.

Гринберг отметил, что невозможно и дальше допускать свободное падение, иначе оно перерастет в спираль «девальвация — инфляция» и «инфляция — доходы».

— В экономике всех стран такие ситуации бывают, — отметил Гринберг. — Все действуют подручными инструментами, а у нас патологическая преданность доктрине свободного рынка, это неправильно. Как проводить сейчас импортозамещение, неясно. Надо вводить жесткие меры, традиционные средства уже бессмысленны.

Напомним, что сегодня ночью Банк России резко ужесточил монетарную политику. С сегодняшнего дня ключевая ставка повышена с 10,5 % до17 % годовых.

Эта мера направлена на поддержание курса национальной валюты. Тем самым Центробанк хочет минимизировать возросшие в последнее время инфляционные риски. Кроме того, регулятор ввел плавающую ставку — 1,75 процентного пункта по кредитам под нерыночные активы. Ранее эта ставка была фиксированной.

Напомним, еще в начале ноября в течение нескольких дней доллар и евро побили все рекорды роста по отношению к рублю. Шестого ноября в ходе торгов евро стал стоить 58 рублей, а доллар оценили в 46. Но уже седьмого ноября европейская валюта впервые в истории достигла рубежа в 60 рублей. Первого декабря курс евро установил новый рекорд, превысив в самом начале утренних торгов отметку в 64 рубля. 10 декабря евро стал стоить уже 68 рублей. Вчера за отметку в 60 рублей перевалил и доллар.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале декабря поспешила успокоить россиян, заявив, что к 2015 году рубль укрепится. Помимо этого, сценарий макроэкономического прогноза Банка России предполагает, что стоимость нефти также вернется к прежним показателям и в период с 2015 по 2017 годы составит 80 долларов за баррель.

В свою очередь Герман Греф дал более осторожный прогноз, предположив, чтодоллар зафиксируется на отметке в 48 рублей, правда, только к концу следующего года.

— В начале года, очевидно, курс доллара будет выше 55–56 рублей, а в конце года он будет значительно ниже, может, 48 рублей, — заявил он МИА «Россия сегодня».