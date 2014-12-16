Срочно: ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку до 17%

В ночь с 15 на 16 декабря совет директоров российского регулятора принял экстренное внеплановое решение. В связи с очевидным обвалом рубля в понедельник ключевая ставка ЦБ была повышена до 17% годовых. Согласно сообщению пресс-службы ЦБР, это решение призвано ограничить серьезно увеличившиеся в последние время девальвационные и инфляционные риски.

Рекордные 6,5 пунктов — первый случай в новой российской экономике. Это беспрецедентное повышение. Буквально на прошлой неделе аналитики осторожно высказывались, что в первом полугодии наступающего года ставка будет повышена, однако предрекали всего 1 — 2 пункта.



11 декабря ставка уже повышалась на 1 процентный пункт и составляла 10,5%.

Чтобы подкрепить действенность процентной политики, кредиты, которые обеспечиваются поручительствами или нерыночными активами на срок 2 — 549 дней теперь будут предоставляться по плавающей процентной ставке, установленной на уровне ключевой ставки БР, а не по фиксированной, по которой раньше брались такие кредиты на 2 — 90 дней.



