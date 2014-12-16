Акция «Зимой +30»
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Акция «Зимой +30»

16 декабря 2014, 01:39
Альфа Форекс
Альфа Форекс
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Хотите почувствовать тепло жаркого летнего солнца? Наше предложение вас согреет как на волшебном острове! Только в Новогоднюю пору успейте получить свою порцию тепла "Зимой+30" от Альфа-Форекс.

 Условия акции «Зимой +30»

Альфа-Форекс делает новогодние подарки своим клиентам!
Участвуйте в новой Акции и получайте 30% от суммы первого пополнения нового торгового счета.

Для участия в акции Вам необходимо:

  1. зарегистрироваться в акции в Личном кабинете клиента в разделе «Текущие акции»;
  2. открыть новый торговый счет (на платформах MetaTrader 4 илиMetaTrader 5);
  3. пополнить его любым удобным способом* в период проведения акции.

Сумма бонуса будет автоматически зачислена на Ваш счет.  

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