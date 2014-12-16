Акция «Зимой +30»

Хотите почувствовать тепло жаркого летнего солнца? Наше предложение вас согреет как на волшебном острове! Только в Новогоднюю пору успейте получить свою порцию тепла "Зимой+30" от Альфа-Форекс.

Условия акции «Зимой +30»

Альфа-Форекс делает новогодние подарки своим клиентам!

Участвуйте в новой Акции и получайте 30% от суммы первого пополнения нового торгового счета.

Для участия в акции Вам необходимо:

1 зарегистрироваться в акции в Личном кабинете клиента в разделе «Текущие акции»; 2 открыть новый торговый счет (на платформах MetaTrader 4 илиMetaTrader 5); 3 пополнить его любым удобным способом* в период проведения акции.

Сумма бонуса будет автоматически зачислена на Ваш счет.