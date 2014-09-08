Азиатские фондовые индексы разнонаправленно меняются

На вышедших статистических данных из Китая и Японии азиатские фондовые индексы колеблются разнонаправленно. В КНР вырос профицит баланса внешней торговли, а падение ВВП Японии стало максимальным за последние 5 лет.
Индекс MSCI
на 8.06 утра мск был на
отметке в 148,47 пункта. За прошедшую неделю
этот индикатор прибавил 0,4%. Nikkei
поднялся сегодня в ходе
торгов на 0,1%, Hang Seng упал
на 0,3%, S&P/ASX потерял
0,5%.
Что касается отдельных компаний, то прекрасно себя чувствовал японский оператор связи SoftBank Corp., акции которого в понедельник прибавили 2,5%. В скором времени планируется размещение IPO китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., долей которого владеет SoftBank.
В Гонконге вырос девелопер Henderson Land Development Co. Он прибавил 1,9% после объявления о продаже своего подразделения — розничного ритейлера Citistore.