USD/RUB: Вот нам уже и за 60...

В понедельник днем курс доллара против российского рубля перевалил отметку в 60 руб. И на 15:48 по мск торговался на уровне 60,408 руб. Таким образом, участники торгов так и не увидели вмешательства центробанка РФ и новая отметка была преодолена.

Российская валюта "продолжает расстраивать участников динамикой, пробивая все новые и новые минимальные значения", - пишет эксперт компании «БКС Экспресс» Иван Копейкин. Низкие цены на нефть все сильнее давят на пару. По словам эксперта, рубль поддержать может в ближайшем будущем начало налогового периода в стране.



В свою очередь, эксперты Sberbank CIB ждут ослабления динамики потребительского спроса из-за ускоряющейся инфляции и девальвации рубля. "Впрочем, ослабление национальной валюты поддержит рост промышленности», — считают эксперты.

Сейчас пара USD/RUB торгуется на уровне 60,251, EUR/RUB - на уровне 74,932.

