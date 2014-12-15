Samsung вслед за Apple повышает цены на смартфоны и планшеты в России

Сегодня компания Samsung объявила, что повышает рекомендованные розничные цен на часть мобильных устройств Galaxy, которые продаются в России. Сообщение компании передает агентство ТАСС.

Со вторника, 16 декабря, повысятся цены на устройства корпорации на территории России. В целом ценники на определенные устройства повысятся на 3 тыс. рублей (у Apple в ноябре повышение доходило до 7-8 тыс. за устройство).

Цены меняются на следующие устройства: Galaxy Note 4, Galaxy Tab S 10.5'' LTE, Galaxy Tab S 10.5'' Wi-Fi. Повышение цен в России связывают с «резким ослаблением рубля по отношению к иностранной валюте в первой декаде декабря текущего года», пояснили в Samsung.



Сегодня акции компании Samsung торгуются на уровне 1273 корейский вон за акцию (падение на 1,01%), Apple - на уровне $109,69 (падение на 1,73%).

