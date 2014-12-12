Курс доллара дошел до 57,27 руб., евро — до 71 руб.

На 11:13 по мск доллар торговался на уровне 57,27 руб., евро — на уровне 71,00 руб.

Вчера российский рубль также терял свои позиции. Центробанк повысил ключевую ставку до 10,5% годовых, но этим не смог поддержать рубль.

«Казалось бы, в нормальных условиях ужесточение Центробанком денежно-кредитной политики всегда способствует росту курса национальной валюты. Однако вчера рубль просел настолько сильно, что против евро протестировал отметку в 70», — считает аналитик из Profit Group Глеб Задоя. Скорее всего, участники рынка разочарованы тем, что Центробанк не провел каких-либо интервенций, которые могли оказать поддержку курсу рубля. Спекулянты тут же дали о себе знать.