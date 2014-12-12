Индексы Европы в четверг изменялись незначительно

Вчерашние торги на европейских фондовых рынках закончились незначительными изменениями. Сводный индекс Stoxx Europe 600 остался на прежнем уровне. FTSE 100 снизился на 0,59%, CAC 40 потерял 0,05%, DAX продолжил расти и прибавил 0,64%. Греческий индекс ASE продолжает падать — вчера он потерял 7,4%, а всего за три сессии обрушился на 20% на политических опасениях о досрочных выборах и возможности прихода к власти радикальных партий.



Вчера происходили разные интересные события: банкам еврозоны был выдан очередной кредитный транш из ЕЦБ в размере 130 млрд евро (это второй этап TLTRO). Инфляция в Германии и Франции замедлилась до 0,5% и 0,4% — это минимальные уровни за долгое время.

Продолжает опускаться подындекс сырьевых компаний — это связано с тем, что стоимость железной руды в 2015 году будет опускаться. Rio Tinro и BHP Billiton продолжают снижать котировки своих акций, за вчерашний день опустившись на 1,8%, а Anglo American улетела вниз на 2,9%.

Испанский ритейлер одежды Inditex SA улучшил свои финансовые показатели и поднялся на 4,2%. Nutreco NV, голландский производитель корма для животных, прибавил 3,9% на информации о том, что его хочет купить одна из крупнейших американских компаний Cargill, которая не торгуется на бирже.