Азиатские рынки тоже негативно восприняли дальнейшее снижение нефти

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повторяли движение акций нефтяных компаний. MSCI Asia Pacific потерял 0,5%; Nikkei и Hang Seng снизились на 0,9% каждый, S&P/ASX и Shanghai Composite — на 0,5%.

Что касается отдельных компаний, то лидерами снижения были нефтедобывающие корпорации. Японские Inpex Corp и JCG Corp потеряли 1,1% и 2,2% соответственно; PetroChina и China Petroleum снизились на 1,1%.



Авиакомпании, впрочем, на этом фоне чувствовали себя весьма неплохо: Air China и China Southern Airlines подпрыгнули до дневного лимита в 10%.

А вот японские экспортеры почувствовали на себе последствия укрепления иены относительно доллара США. Honda ослабла на 1,2%; Olympus потерял 1,8%.