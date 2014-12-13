3 секрета, о которых вам не расскажет Уолл-стрит

Джереми Боуман из Motley Fool рассказывает о самых тайных вещах, которые скрывает от нас Уолл-стрит. Может быть, это трудно - конкурировать с Уолл-стрит, но полно статей о том, чтобы не начинать просто цинично инвестировать.

Ранее в этом году известный журналист Майкл Льюис заявил, что высокочастотные трейдеры регулярно «бьют» инвесторов в торгах, по сути делая это за считанные миллисекунды.

Банки Уолл-Стрит уже штрафовали много раз за обман клиентов, и многие обвиняют во время финансового кризиса именно крупные банки, которые играют против клиентов, но есть три вещи, которые Уолл-стрит ни за что не скажет вам об инвестировании.



1. "Держать" часто означает "продавать"

Банк Citigroup недавно был оштрафован на 15 млн долларов за маркировку некоторых акций как «удерживать», но отдельной группе клиентов рассказали, что надо их покупать. Аналитики нашли по крайней мере шесть акций, в которых тогда открыли короткие позиции состоятельные клиенты Ситибанка.

По ценным бумагам и биржам аналитикам часто приходится повторять, что их рекомендации к акциям являются лишь собственным и личным убеждением. Это создает иногда проблемы банкам, но их задача - найти покупателей и продавцов при определенной цене акций. Кроме того, необходимо угодить важным клиентам, имеющим доступ к различной информации, что как раз и создает это несоответствие.

Часть проблемы заключается в том, что крупные банки не хотят обидеть те же компании, которые являются их постоянными клиентами. И поэтому «держать» не всегда означает продать, но надо быть внимательными и обратить внимание, делал ли банк какие-либо андеррайтинг в компании — если да, то это может означать именно рекомендацию продавать.

2. «Многое из того, что мы говорим - только шум»

Как замаскированный смысл рекомендации "держать", Wall Street также любит выражаться на жаргоне о других понятиях, которые делают инвестиции более трудными, чем это должно быть. Большая часть этой «эзотерической» терминологии относится к техническому анализу. Проще говоря, не все слова, высказанные с Уолл-стрит, надо воспринимать буквально. Иногда аналитики нарочно путают участников своими загадочными предположениями.

Кроме того, такие понятия, как диверсификация также часто фигурируют в речах экспертов и не подтверждаются при ближайшем рассмотрении. Тактика распространения инвестиций через различные классы активов доказала, что нужно уменьшить риск, но с этим теряется доходность. Уоррен Баффет, например, отвергает эту стратегию, и инвестирует большую часть денег Berkshire Hathaway в акции финансовых компаний и производителей потребительских товаров.

3. Половина из нас (и вас) должны делать все неправильно

В каждой сделке есть победитель и проигравший. В то время как некоторые обстоятельства могут сделать сделку выгодной для одной стороны, она будет невыгодной для другой. Акции будут либо опережать, либо отставать от рынка. Это и есть природа рынков, в конце концов - они приспосабливаются к восприятию. Если каждый инвестор считает, что пора купить акцию и ждет, пока цена дойдет до равновесной точки, в любом случае начнутся споры о ее будущем направлении.

Принятие стратегии инвестирования «купить и держать» с помощью индексных фондов и реинвестирования дивидендов — один из лучших способов обеспечения долгосрочного накопления богатства. Баффет даже сам просил, чтобы его наследники оставили 90% от его наличных денег в недорогой S&P 500. Он пояснил: "Я считаю, что долгосрочные инвестиции — это результат доверия и такой подход будет превосходить те, которые использует большинство инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или физические лица. Постоянное внимание к положению на рынке и траты на менеджеров и аналитиков могут быть огромными, а для инвесторов в итоге не принесут никакой пользы. Нужно игнорировать болтовню, сохранить минимальные расходы и инвестировать в акции, как если вы бы были на ферме и не могли постоянно смотреть новости". Не могу с ним не согласиться.

Автор - Jeremy Bowman, адаптированный перевод - MrTwins.

