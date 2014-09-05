Азиатские рынки падают второй день подряд

Национальные азиатские индексы, как и общерегиональный MSCI, снова в основной своей массе понизились: не особенно хорошо повели себя компании промышленного сектора, особенно в Австралии. Так, Newcrest Mining Ltd., крупнейший производитель золота в Австралии, упала сразу на 3,8%, после того, как подешевели золотые слитки.



Третий по величине добытчик железной руды в стране, Metals Group Ltd., снизилась на 4% на новостях о том, что в Азии почти до пятилетнего минимума снизились цены на сырье.

Результат: падение MSCI на 0,6%; снижение Hang Seng на 0,3% (в Гонконге на каждую акцию, которая пошла вверх, приходились две упавших); S&P/ASX и Taiex, просевшие на 0,6%; снижение KOSPI на 0,4%; небольшое снижение TOPIX (-0,3%).Чуть подросли только новозеландские (+0,04%) и индийские индексы (+0,01%).