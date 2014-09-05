В октябре ЕЦБ начнет скупку активов

Секьюритизированные активы (ABS) и обеспеченные активами облигации будут скупаться ЕЦБ уже в октябре 2014 года. Цель этих действий — оживление кредитования в еврозоне. Напомню, вчера Марио Драги внезапно заявил о дальнейшем понижении процентных ставок (аналитики таких решительных ходов не ожидали), после чего на пресс-конференции заявил о том, что управляющий совет европейского регулятора решил начать скупку активов нефинансовых компаний частного сектора. Оживление экономики еврозоны ЕЦБ решил выполнить любыми путями, в том числе «нестандартными» (об этом Драги заявляет уже на протяжении последних полутора месяцев).



Объем скупки ABS и облигаций может составить 500 млрд евро и затянуться на три года.

В сентябре начнется программа долгосрочного кредитования европейских банков.

Цель всех этих действий — расширение кредитования, особенно мелких и средних компаний, которые служат несущим каркасом экономики еврозоны.