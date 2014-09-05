В октябре ЕЦБ начнет скупку активов

Секьюритизированные
активы (ABS) и
обеспеченные активами облигации будут
скупаться ЕЦБ уже в октябре 2014 года.
Цель этих действий — оживление
кредитования в еврозоне. Напомню, вчера
Марио Драги внезапно заявил о дальнейшем
понижении процентных ставок (аналитики
таких решительных ходов не ожидали),
после чего на пресс-конференции заявил
о том, что управляющий совет европейского
регулятора решил начать скупку активов
нефинансовых компаний частного сектора.
Оживление экономики еврозоны ЕЦБ решил
выполнить любыми путями, в том числе
«нестандартными» (об этом Драги заявляет
уже на протяжении последних полутора
месяцев).
Объем скупки ABS и облигаций может составить 500 млрд евро и затянуться на три года.
В сентябре начнется программа долгосрочного кредитования европейских банков.
Цель всех этих действий — расширение кредитования, особенно мелких и средних компаний, которые служат несущим каркасом экономики еврозоны.