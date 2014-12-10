"Большая тройка" Уолл-стрит во вторник двигалась разнонаправленно

Торги во вторник закончились на американском фондовом рынке по-разному для «большой тройки» индексов.
S&P
500 в течение торговой сессии
падал на 1,3%, однако к концу дня отыграл
все потери и в итоге остановился почти
на первоначальных отметках, со снижением
всего на 0,02%. Этому помог рост акций
высокотехнологичных компаний.
Соответственно, Nasdaq прибавил
0,54%.DJIA
снизился на 0,29%.
Инвесторы обеспокоены новостями из Поднебесной: вчера власти запретили там использовать корпоративные облигации с рейтингом ниже «АА», чтобы обеспечивать операции краткосрочного кредитования.
Есть и еще один фактор пессимизма инвесторов: ФРС США передумает насчет сроков повышения базовой процентной ставки в сторону их увеличения и будет продолжать мягкую монетарную политику.
Что касается отдельных компаний, то судебные издержки «съели» 0,9% капитализации Citigroup Plc. Bank of America стал дешевле на 0,6% из-за снизившихся прогнозов по выручке. Телекоммуникационный холдинг Verizon Communications снизил свои котировки на 4,1% - он ожидает снижения рентабельности своего подразделения мобильной связи.
Вчера подросла цена на «золотые» фьючерсы. Это привело к росту цен на акции золотодобывающей компании Newmont Mining Corp (+4,9%).
Технологический прорыв в генной терапии, произведенный фармацевтической компанией Bluebird Bio Inc., привел к прорыву на фондовой бирже. Акции компании выросли на 72%: ее экспериментальный метод позволяет пациентам с врожденными заболеваниями крови жить без постоянных переливаний.
Apple Inc выросла на 1,5%; Yahoo – на 1,8%; Amazon.com — на 1,9%; IBM Corp – на 0,7%.