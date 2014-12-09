В Китае получают электроэнергию из... старых купюр!

Интересные изобретения можно найти повсюду. Но вот недавно китайские компании нас просто удивили - энергетические корпорации используют изъятые из обращения ветхие и поврежденные купюры, чтобы получать электроэнергию. Такое новшество появилось в городском округе Лоян на западе провинции Хэнань. Инициатор эксперимента - отделение Центрального банка КНР в городе Чжэнчжоу.

Старые банкноты сжигают и это может дать примерно 1,3 млн киловатт-часов электроэнергии в год, сэкономив при этом 4 тыс. тонн угля. Такую новость рассказала газета "Жэньминь жибао".

Сначала старые купюры измельчают в филиалах банков, затем их отправляют к энергетическим компаниям. Те сжигают эту измельченную массу и от каждой тонны денежных знаков получают энергию около 660 киловатт-часов. Процесс фиксируют на камеры. Пока бессмысленно говорить, что полученной энергии хватит на все нужды, но как успешный эксперимент вполне может сгодиться — повторить технологию собираются в других населенных пунктах Китая.

Кстати, подобные необычные методы для выработки электричества — не редкость. Например, в Германии есть электростанция, которая переводит излишки энергии от солнечных или ветряных электростанций в природный газ метан. Полученный газ используют уже в существующей газовой инфраструктуре. На Тайване ученый Йен Хсун Ву придумал, как превратить деревья в фонари — он вводит в клетки листтев наночастицы золота, за счет этого добиваясь их биолюминисценции. Во Франции создали биотопливный элемент с двумя ферментными электродами, который использует глюкозу и кислород как топливо. Его подсоединяют к живому растению и он преобразует химическую энергию растения (вырабатываемую в процессе фотосинтеза) в электричество.

Дальше — еще интереснее. В Великобритании ученые научились получать электроэнергию из "Кока-Колы" и создали зарядное устройство для мобильных телефонов. Что любопытно, телефон может работать "на Кока-Коле" в 4 раза дольше, чем на обычном аккумуляторе. Энергию получают от химического распада любой холодной жидкости с сахаром и специального фермента. В мире существует еще много интересных изобретений, включая использование других возобновляемых источников энергии.