Рубль снова был "сбит" с курса в понедельник

В пятницу курс рубля вырос против доллара и евро, но сегодня вновь начал снижение. Сейчас пара USD/RUB торгуется на уровне 53,41 (выросла на 1,36%), евро – на 65,49 (выросла на 1,20%). Аналитики среди причин называют рост американской экономики и снижение нефтяных цен.

Положительно сказался рост занятости в США — он продолжается уже десятый месяц. Укреплению американской валюты также помогают уменьшение объемов импорта в Китае. Доллар таким образом обновил многолетний максимум против японской иены, малайского ринггита, австралийского и новозеландского долларов. Такие данные приводит Bloomberg.

Нефтяные цены продолжают падать после прогноза от компании Morgan Stanley. По его итогам, в 2015 году средняя стоимость барреля марки Brent составит $70, уже потом поднимется до $88. Прежде прогнозы были куда оптимистичнее: $98 и $102 соответственно. Скорее всего, снижение прогнозных данных связано с решением ОПЕК не менять квоты на добычу нефти.

Эксперты по-разному говорят о ситуации в России с национальной валютой. Кто-то считает, что страну ждет неизбежный рост социальной напряженности, кто-то о том, что ничего сильно не изменится. Например, спокойствие сохраняет Ян Ден, которого цитирует Bloomberg, - он называет положительным эффектом низкий внешний долг России, большие резервы и гибкую экономическую политику.